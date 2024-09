Das „Aufsteirern“- Festival lädt Sie ein

Das „Aufsteirern“-Festival in Graz hat sich über die Jahre zu einem der größten Volksfeste in Österreich entwickelt. Besucher können hier steirische Tradition in all ihren Facetten erleben. Von klassischen Trachten über althergebrachte Tänze bis hin zu traditionellen Handwerkskünsten – das Festival ist eine wahre Hommage an die Kultur der Steiermark. Auf den Straßen und Plätzen der Grazer Innenstadt wird das Brauchtum lebendig, und so manch einer entdeckt hier seine Liebe zur steirischen Kultur neu.