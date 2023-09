Das Aufsteirern wurde zum „Wunschkonzert“

Am 30. September geht das Aufsteirern ja wieder in die Verlängerung, gibt es die TV-Show um 20.15 Uhr in ORF 2. Wie groß ist die Vorfreude?

Sehr. Die Vorbereitungen dafür laufen ja schon seit Monaten auf Hochtouren. Wir haben auch diesmal ganz tolle Künstler wie Melissa Naschenweng, Right Said Fred, Opus oder Matakustix dabei, die sich für diesen Abend auf Zusammenarbeiten mit großartigen Volkskulturgruppen einlassen. Es wird wieder sehr spannend!