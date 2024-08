Zwei Arbeiter (24, 34) nach Stromschlag verletzt

Hubschrauber im Einsatz

Der 34-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs geflogen. Auch der 24-Jährige erlitt bei dem Arbeitsunfall leichte Blessuren. Ein Rettungsteam transportierte ihn ebenfalls in ein Spital. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.