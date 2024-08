Umspannwerk bringt bessere Stromversorgung ins Tal

Neue Konfiguration des 20-kV-Netzes in der Region

In das neue Umspannwerk Rangersdorf werden fünf 110-kV-Leitungen eingebunden, von der 20-kV-Sammelschiene werden in Zukunft fünf 20-kV-Leitungen in die Region führen. „Der neue Netzknoten macht es möglich, die Konfiguration des 20-kV-Netzes in diesem Abschnitt des Mölltales zu verändern und für die Zukunft fit zu machen“, sagt Eva Tatschl-Unterberger, Geschäftsführerin der Kärnten Netz. „Heuer verlegen wir 20-kV-Kabel in den Ort Rangersdorf und binden vier neue Trafostationen ein. In einem zweiten Schritt im kommenden Jahr werden wir das von hier ausgehende 20-kV-Kabel-Netz nach Treßdorf und nach Lainach erweitern.“