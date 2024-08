Vorarlberger schaffen den Sprung ins Mittelfeld

In Sachen Kinderbetreuung hat Vorarlberg in den vergangenen zehn Jahren ordentlich nachgerüstet und muss den Vergleich mit anderen Bundesländern nicht mehr scheuen. Die positiven Auswirkungen des neuen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes stellten Landeshauptmann Markus Wallner und Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink in den Vordergrund.