Wer schon jubeln darf, wer noch zittern muss

Showdown in den Vorarlberger Fußballligen mit acht offenen Entscheidungen. Grundsätzlich steigen in jeder Liga zwei Klubs ab. Sollte Lauterach noch auf den Rang 15 in der Westliga zurückfallen oder Dornbirn keine Spielberechtigung bekommen, gibt es drei Absteiger. Die „Krone“ liefert einen Überblick!