„Ich war die ganze Staffel mit Schlamm bedeckt“

In den neuen Folgen wird die Rolle des Isildur aus dem Inselkönigreich Numenor prominenter – der britische Schauspieler Max Baldry freut sich über die Aufgabe: „Ich war schon als Kind besessen von ,Herr der Ringe’, habe im Garten ganze Schlachten nachgespielt. Meine Mutter hat sich schon Sorgen gemacht und wollte, dass ich lieber Fußball spiele. Teil dieser Adaption des Stoffs für eine neue Generation zu sein, ist für mich also ein echtes Privileg.“ Was die Faszination von Mittelerde für ihn ausmacht? „In diesen Geschichten steckt einfach so viel Hoffnung und Optimismus. Das ist auch der Grund dafür, warum es so viele loyale Tolkien-Fans auf der ganzen Welt gibt.“