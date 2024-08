Rennen mit Dreirädern am Rossfeld endete tragisch

Es sollte ein lustiger Wochenend-Ausflug der Landjugend Göming mit Wirtshausbesuchen und Trip ins Salzbergwerk werden. Am Samstag waren die jungen Leute in Berchtesgaden unterwegs. Eine Abfahrt mit „Mountaincarts“, die ein örtlicher Unternehmer dort anbietet, endete am Rossfeld aber tragisch.