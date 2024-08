Landjugendtruppe St. Michael feiert ein Jahrzehnt

Beim Aufbau des Festzeltes am alten Sportplatz packten in den letzten Tagen unzählige fleißige Hände an. Höhepunkt: Der Festakt heute, Sonntag, mit allen örtlichen Vereinen und 19 Landjugendgruppen aus Salzburg. Pfarrer Matthias Kreuzberger segnete die Fahne.