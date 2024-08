Feuerwehreinsatz für Rehkitz, doch es war zu spät

Eine Spaziergängerin hatte am späten Samstagnachmittag am Ufer des Fritzbachs ein Rehkitz entdeckt. Es saß regungslos im Bereich einer Schotterbank an einer steilen Böschung. Die Einheimische benachrichtigte einen Bekannten, der daraufhin Nachschau hielt und sich vorsichtig an das Rehkitz annäherte.