Kampf dem „Kartendschungel“ bei E-Ladestationen

„Wollen Mobilitätswende so weiter vorantreiben“

Den Vorteil für die Betreiber der Ladestationen erklären die beiden Unternehmen so: „Mit der Monta-Software können sie ihre Preise dynamisch für jeden Anwendungsfall und für Spitzen- und Nebenzeiten individuell anpassen und so unterschiedliche Tarife für verschiedene Kundenstämme an ausgewählten Ladepunkten festlegen. Mit einer automatisierten Abrechnung wird zudem der manuelle Verwaltungsaufwand minimiert, wodurch der Betrieb von Ladestationen effizienter wird.“