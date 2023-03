Noch viel (E-)Luft nach oben in Tirols Tiefgaragen

Die „Tiroler Krone“ machte sich auf in den Untergrund und ging der Frage nach, wie es dort um die Infrastruktur für E-Autos bestellt ist. Was sich zeigte: Teilweise gibt es noch viel (E-)Luft nach oben. Wegen der Teuerung wurden an einem Standort im Unterland die Stationen vorübergehend sogar vom Netz genommen.