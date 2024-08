Die Rosentaler Pohaca-Königin verrät ihr Geheimnis

Morgen, Sonntag, steht Ferlach wieder ganz im Zeichen dieses süßen Gebäcks. Eine, die sich mit der Pohača – slowenisch für Kuchen – auskennt, ist Maria Begusch. Die Köttmannsdorferin gewann mehrmals beim Backwettbewerb in der Büchsenmacherstadt, sicherte sich insgesamt achtmal einen Stockerlplatz. „Den Sieg holte ich meistens mit der klassischen Pohača. Die ist gefüllt mit Zimt, Zucker und Rosinen“, erzählt die Rosentalerin. Doch was macht die süße Versuchung von Maria Begusch so besonders?