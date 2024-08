„Er kann mir richtig viel beibringen dieses Jahr“

Nach dem Rückblick ein kurzer Ausblick: Wo sehen Sie sich persönlich in einem Jahr?

Das ist natürlich immer schwierig vorauszusagen. Am Ende willst du natürlich Titel gewinnen und gefühlt bei jedem Spiel auf dem Platz stehen. Dafür spielen wir alle Fußball. Dafür gilt es einfach hart zu arbeiten. Ich brauche nicht jetzt schon ein Jahr vorausschauen und sagen, das muss so sein und dies muss so ablaufen. Ich gehe einfach meinen Weg weiter. Am Ende will ich einfach gewinnen. Fußballspielen macht einfach um soviel mehr Spaß, egal ob es im Training oder am Spieltag ist, wenn du am Ende gewinnst.

Das Champions-League-Finale findet am 31. Mai in München statt. Auch wenn es bis dahin noch eine Zeit dauert, wie sehr liebäugelt man beim FC Bayern bereits mit dem „Finale Dahoam“, ist es schon Thema?

Nein, das ist noch so weit weg. Wir sind gerade erst mit der Vorbereitung am Ende, da schaut man nicht so weit voraus. Vorerst ist es wichtig, fit zu sein und gut in die Saison zu starten. Wir wollen gemeinsam eine gute Dynamik, eine gute Teamchemie entwickeln und so Spiel für Spiel unser Ding machen.