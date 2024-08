18-Jähriger glänzt im letzten Bayern-Testspiel

Aznou wechselte im Sommer 2022 aus der Jugend des FC Barcelona an die Säbener Straße und war zunächst für die zweite Mannschaft aktiv. In der kommenden Saison dürfte der Linksverteidiger mehr Spielpraxis in der Profimannschaft von Trainer Vincent Kompany sammeln. In der Vorbereitung hat das bereits gut geklappt. Bislang konnte Aznou in jedem Testspiel seinen Stempel aufdrücken.