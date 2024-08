Bayern oder Leverkusen? Experten sind sich einig

Laimer ein „absoluter Führungsspieler“

Einer der Lichtblicke der Bayern in einer allgemein enttäuschenden vergangenen Saison war für ihn Konrad Laimer. „Er hat sich zu einem absoluten Führungsspieler entwickelt. Er kam als Ergänzungsspieler, hat sich über die Saison in der Mannschaft, bei der es nicht wirklich funktioniert hat, vielleicht sogar zum wichtigsten Spieler entwickelt, das war herausragend. In den letzten drei, vier Monaten war er in den wichtigen Spielen wahrscheinlich der erste Mittelfeldspieler, der am Spielberichtsbogen gestanden ist“, meinte der TV-Experte. Ob sich daran durch die Verpflichtung von Palhinha was ändern wird, bleibe abzuwarten.