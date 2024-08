Darum droht Laimer jetzt ein Bankplatz bei Bayern

Kampf um Platz im Zentrum

Neben Kimmich tummeln sich in Bayerns Zentrum noch Leon Goretzka, Toptalent Aleksandar Pavlovic und Neuzugang Joao Palhinha – auch der linke Außenverteidiger Raphael Guerreiro drängt immer mehr in die Mitte. Deshalb mutmaßt die deutsche „Bild“-Zeitung, dass es neben Goretzka, der es wegen bescheidener Leistungen nicht zur Heim-EM in Deutschland schaffte, „auch für Laimer sehr eng werden“ werde mit einem Stammplatz.