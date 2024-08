Kosten für Schulstart für Eltern kaum leistbar

Schulstart bedeutet hohe Kosten

In der Filiale am Mittersteig 10 im 5. Bezirk haben Eltern die Möglichkeit, Schulsachen – von nagelneu gespendeten bis zu gebrauchten in gutem Zustand – zu günstigen Preisen zu erstehen. Auch Alena Pecker kauft hier für ihren Sohn Michael, der im September seine Schullaufbahn startet, ein. „Gerade für Erstklassler braucht man so viel Neues, von der Schultasche bis zum Spitzer. Das ist mit sehr hohen Kosten verbunden“, schildert die 47-Jährige. Die Preissteigerungen seien omnipräsent, der Schulbeginn tue sein Übriges.