Erleben Sie die Festspiele der Alpinen Küche

Ein kulinarisches Highlight der Extraklasse erwartet Sie in Zell am See-Kaprun: Bei den 5. Festspielen der Alpinen Küche treffen sich am 30. September Spitzenköche, Produzenten und Genießer. „Krone“-Leser haben jetzt die Chance, bei dem wahrgewordenen Gourmet-Traum live dabei zu sein!