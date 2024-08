Der Traum vom Zug ist noch nicht ganz abgefahren

Rund 1.500 Menschen pendeln täglich mit dem Bus nach Wien

In Sachen Öffis hat sich zumindest was den Bus betrifft im Südburgenland einiges getan. Seitens der Verkehrsbetriebe Burgenland verweist man darauf, dass die 40 Busverbindungen nach Wien stark frequentiert sind, rund 1500 Fahrgäste nutzen diese täglich. Als attraktive Bus-Bahn-Lösung sei auch die Verbindung B9 beliebt. In 1:05 Stunden ist man hier mit dem Bus von Oberwart aus am Bahnhof Wiener Neustadt. Der Zug von Friedberg braucht für die Strecke nach Wiener Neustadt 1:03 Stunden.