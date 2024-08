Bergsteiger stürzte auf Kärntner Dreitausender ab

Zwischenlandeplatz angeflogen

„Wir haben zuerst die Bergrettung in die Nähe der Unfallstelle gebracht und dann bei einem Zwischenlandeplatz beim Fallbachwasserfall abgewartet, bis sich ein Wetterfenster für eine rasche Crashbergung auftut“, erzählt ARA-Pilot Herbert Graf. Der unterkühlte Patient wurde dann mittels Crashbergung an Bord geholt, am Zwischenlandeplatz notfallmedizinisch versorgt und im Anschluss ins LKH Villach geflogen.