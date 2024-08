Obama kreiert neuen Schlachtruf: „Yes, she can!“

In höchsten Tönen hat Ex-US-Präsident Barack Obama seine demokratische Parteikollegin, Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, gelobt. „Kamala Harris ist bereit für den Job“, versicherte er beim Parteitag in Chicago. „Yes, she can!“, sagte er in Anspielung auf seinen eigenen Wahlkampf-Schlachtruf „Yes, we can!“.