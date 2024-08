Frei oder Todesstrafe? | Farce und Hohn

Frei oder Todesstrafe? Der Fall hat international Aufsehen erregt: Die 13-jährige Leonie hatte 2021 sterben müssen, weil sie mit drei Afghanen mit in eine Wohnung in Wien-Floridsdorf gegangen war. Dort verabreichten ihr die drei jungen Täter eine mehrfache Überdosis an Ecstasy-Tabletten und vergewaltigten das Mädchen, das schließlich an einer Überdosis erstickte. Statt die Rettung zu rufen legte das fürchterliche Trio den leblosen Körper auf einem Grünstreifen ab. Der Haupttäter fasste lebenslänglich wegen Mord und Vergewaltigung aus; der Zweit- und Drittangeklagte 20 bzw. 19 Jahre Gefängnis wegen Mord durch Unterlassung und Vergewaltigung. Jetzt aber könnte der zu 19 Jahren Haft verurteilte Täter nach einem Entscheid des Verfassungsgerichtshofes, das in Einzelfällen die Abschiebung in das vom Terrorregime der Taliban übernommene Land ermöglicht, heim nach Afghanistan abgeschoben werden. Da fragt man sich: Was heißt denn das? Läuft er dort womöglich bald frei herum? Oder droht ihm in seiner Heimat, wie der Täter und sein Rechtsvertreter behaupten, die Todesstrafe?