Blick in unendliche Weiten wird jetzt „geschärft“

Globale Weltraummissionen

Längst tasten sich die Wiener Wissenschafter von diesem Observatorium aus sehr weit in das Dunkle der Sternennächte vor. „Wir wollen jetzt mit einer Investition von mehreren Hunderttausend Euro ein weiteres Vordringen ermöglichen“, erklärt Wissenschaftslandesrat Stephan Pernkopf. Die Beobachtungsstelle, deren Grundstein Leopold Figl 1966 durch eine Schenkung an die Uni Wien legte, steht nicht für sich alleine am 880 Meter hohen Mitterschöpfl, sondern ist längst in große globale Weltraummissionen – auch mit der NASA – eingebettet. Was dieses Oberservatorium auzeichnet: Es arbeite, wie Astronom Werner Zeilinger betont, frei von Lichtverschmutzung, die anderswo Himmelsblicke verstelle.