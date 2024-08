Grazer Schauspieler glänzt in romantischer Komödie

Der Schauspieler hat bis zu seinem Abschluss 2007 an der Grazer Kunstuniversität studiert und war damals in einigen Produktionen auch am Grazer Schauspielhaus zu erleben. „Ich war übrigens nicht der einzige Grazer am Filmset, auch Alexander Lang spielt mit“, erzählt Alvermann, der den Dreh in Winden am See sehr genossen hat. „Wir waren ein kleines Team, jeder hat überall mit angepackt“. Auch wenn die Drehzeit nur kurz war, ist das Ergebnis hochprofessionell. „Man merkt einfach, jeder war mit Herzblut bei der Sache“. „Meine Deine Welt“ ist ein kleines, frei finanziertes Projekt, mit dem auch Regisseur Haberl sein Spielfilmdebüt gibt.