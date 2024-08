Eintauchen in die Welt der Kunst und des Schmucks

Sie kennen sich aus Kindergartentagen. Später haben sich die Wege der jungen Frauen in München und Florenz immer wieder gekreuzt. Nun nehmen Allegra und Marie-Christine ihr Wiedersehen in der Heimat zum Anlass für ein kleines Event. „Es ist ein inspirierender Sommer-Aperitivo, um Gleichgesinnte zu treffen und Einblick in unsere Tätigkeiten zu geben“, erzählen die beiden. Konkret gehe es darum, in die Welt der Kunst und des Schmucks einzutauchen.