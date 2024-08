Von wegen „Unkraut“: Gartenschätze für die Küche

Für viele Menschen gilt der eigene Garten als „Grüne Oase“ der Erholung und Entspannung, der entsprechend in Schuss gehalten werden muss. Dazu gehört auch der zeitaufwendige Kampf gegen unerwünschtes Unkraut. Doch was wäre, wenn wir diese nicht nur als lästige Eindringlinge, sondern viel mehr als gesunde kulinarische Delikatessen sehen würden? Immerhin lassen sich aus ihnen eine Vielzahl an kulinarischen Highlights zaubern. Der Apotheker Mag. pharm. Andreas Berger gibt einen Überblick: