Spielverschiebung könnte bares Geld bringen

Mehr Regenerationszeit zwischen Europacup- und Bundesliga-Spielen? Salzburg nützt vor dem Champions-League-Play-off am Mittwoch gegen Kiew bekanntlich diese Chance, verschob die kommende Liga-Partie (24. 8.) gegen Hartberg. Sturm kam in diesen „Genuss“, der am Ende Geld kostet, in der Vergangenheit aber noch nicht.