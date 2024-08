Putin bietet sich als Vermittler im Konflikt an

Russischer Einfluss

Die armenische Regierung hatte sich damals verärgert darüber gezeigt, dass die in Berg-Karabach stationierten russischen Truppen nicht eingriffen. Seitdem strebt das Land zum Ärger Russlands eine enge Anbindung an den Westen an. Sowohl Armenien als auch Aserbaidschan waren bis 1991 Teilrepubliken der ehemaligen Sowjetunion, die russische Regierung betrachtet beide bis heute als Teil seines Einflussgebiets. Aserbaidschan ist zudem ein wichtiger Erdgasproduzent.