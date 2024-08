Experten sind einig: Nur ja keinen Fehler machen

„Catenaccio – wie im Fußball“

Die Leute, die sich die TV-Debatten anschauen, seien entweder ohnehin Unterstützer eines Kandidaten, oder Politik-Interessierte, sagt Meinungsforscher Peter Hajek (Public Opinions). „Es geht vor allem um die noch nicht Deklarierten, die aber sympathisieren. Man nennt sie ,likely voters‘“. Auch für ihn ist die Vermeidung von Fehlern oberstes Gebot. Das sei wie im Fußball. „Du kannst einen tollen Matchplan haben. Am Ende ist es aber wichtig, dass die ,0‘ steht. Kein Gegentor. Also geht es um eine solide Darbietung. So wie die Italiener mit ihrem Catenaccio.“