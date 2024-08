So denkt Piatkowski über seine Zukunft in Salzburg

Auf die Vorgänger von Lijnders wollte der Pole nicht groß eingehen, stattdessen betonte er: „Ich lasse mein Herz auf dem Platz und kann das nächste Spiel nicht erwarten.“ Dieses findet in Polen statt, da Dynamo Kiew seine Heimspiele in Lublin austragen muss. „Das ist nicht so weit von mir zuhause entfernt. Meine Familie wird daher mit Sicherheit zu meiner Unterstützung dabei sein!“