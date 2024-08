Mann nach Feuer im Koma – es war Brandstiftung!

Gegen 19.15 Uhr am Samstagabend wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand auf einem Pferdehof in Gleisdorf alarmiert. Beim Eintreffen stand das Wirtschaftsgebäude in Vollbrand – mehr als 100 Einsatzkräfte waren, wie berichtet, im Einsatz. Das Fatale: Der 55-jährige Bewohner musste mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 12 ins LKH-Universitätsklinikum Graz geflogen werden, wo er in künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde.