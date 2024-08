Beran A. bastelte Bomben unter Polizeibeobachtung

Verdächtige machten „Probefahrt“ mit Auto

Somit wurde das Handy des 19-Jährigen erstmals am 2. August um 17.30 Uhr gepeilt. Bereits am selben Abend bzw. in der darauffolgenden Nacht wurde auch der 17-jährige Freund des Hauptverdächtigen an dessen Adresse in Ternitz (NÖ) vom Observationsteam erfasst. Er soll gemeinsam mit diesem eine Art „Probefahrt“ in dessen Auto unternommen haben. Dabei sollen ein Folgetonhorn und ein Blaulicht getestet worden sein – mit diesen Utensilien wollte der 19-Jährige aus Sicht der Verfassungsschützer unter der Vorgabe, er sei ein Polizist oder eine Einsatzkraft in Zivil, möglichst nahe ans Happel-Stadion herankommen, um vor dem Stadion befindliche Taylor-Swift-Fans zu töten.