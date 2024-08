Violettes Schützenfest im Schlagerspiel

Zottl erneut zur Stelle

Nur eine Minute nach dem 3:0 wachten auch die Gäste aus Vorarlberg auf, Gassner verkürzte. Dank Spielmacher Marinko Sorda gingen die Hausherren aber dennoch mit einer komfortablen Drei-Tore-Führung in die Kabinen. In Hälfte zwei verwaltete Austria Salzurg gut, ließ hinten wenig zu und kam vorne selbst zu der einen oder anderen Chance. Wie zum Beispiel in der 78., als sich Zottl zum zweiten Mal feiern lassen konnte. Dass Hohenems‘ Decio Neto nach einer Ecke noch traf (82.), tat der Stimmung keinen Abbruch.