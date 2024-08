Spitze sparsam, ein Feuerwerk dahinter

„Feuerwerk war’s keins“, meinte Seekirchen-Coach Mario Lapkalo nach dem 3:0 in seiner Heimat Siezenheim. Sei’s drum – die Wallerseer bleiben makellos an der Spitze. Dahinter schloss am Freitag Hallein in Grödig auf, weil Mitterlechner und Ayetigbo zwei Gästeschnitzer nutzten. „So viel besser waren sie nicht, aber muss man akzeptieren“, resümierte Hausherren-Trainer Arsim Deliu.