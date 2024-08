Frauen in Kärntens Justiz noch immer in Unterzahl

Eigentlich schien alles klar: Die Erste Zweite – also die Stellvertreterin des Leiters – Tina Frimmel-Hesse bewarb sich um den Chefposten bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Doch die Personalkommission reihte sie schlechter als einen männlichen Kollegen. Ende August findet bei Justizministerin Alma Zadic ein weiteres Hearing statt. Erst dann entscheidet sich, ob erstmals eine Frau in Kärnten zum Zug kommen könnte. Denn bisher hat es immer nur zu Stellvertretern gereicht, wie auch am Landesgericht Klagenfurt, wo Ulrike Svetina als Vize arbeitet. Aber auch hier wird es nächsten Sommer mit dem anstehenden Ruhestand von Präsident Bernd Lutschounig spannend, ob sich Frauen bewerben – und welche Chancen sie haben.