Einem Polizeiwagen aufgefahren: Drei Verletzte

Am Marienfeiertag gegen 09.20 Uhr lenkte eine 36-jährige Polizistin einen Streifenwagen die Asslinger Straße im Gemeindegebiet von Assling aus Fahrtrichtung Thal kommend bergwärts in Richtung Assling. Am Beifahrersitz befand sich ein 53-jähriger Kollege der Polizeiinspektion Lienz; sie waren unterwegs zur Überwachung einer Veranstaltung in Assling.