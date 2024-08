Konzerte kehren in die Salzburger Altstadt zurück

Ob Tina Turner oder Herbert Grönemeyer, ihre Konzerte in der Salzburger Altstadt bleiben in Erinnerung. Seit 2016 waren diese Veranstaltungen aber quasi vom Residenzplatz verbannt. Jetzt soll diesem wieder neues Leben eingehaucht werden. Im kommenden Mai wird es Konzerte an zwei verschiedenen Tagen geben. Nur wer Auftritt ist noch ein gut gehütetes Geheimnis. Eine Auflösung soll es im September geben. Schon mit der in kürze aus dem Boden gestampften Fanzone zur Fußball-EM hat die Stadtregierung bewiesen, dass sie es mit einer Belebung ernst nimmt.