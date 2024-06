EM-Fanzone bleibt trotz Euphorie am SAK-Platz

Österreich erlebt derzeit bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland sein eigenes Sommermärchen. Die Begeisterung ist auch im Land grenzenlos, die Stimmung bei den Public Viewings in den Fanzonen fantastisch. In Salzburg kommen aber gerade einmal 1800 Menschen in den Genuss des gemeinsamen EURO-Erlebnisses am SAK-Platz in Nonntal. Und es werden nicht mehr werden. Das bestätigte Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) auf „Krone“-Anfrage. Man müsse froh sein, dass es überhaupt in der kurzen Zeit gelungen ist, eine öffentliche Übertragung auf die Beine zu stellen.