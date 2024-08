Feuer nahe Athen: Teenager legten neuen Brand

Während die Brände im Nordosten Athens weiter die Region bedrohen, ringen die Einsatzkräfte mit erneuten Brandherden. Der Wind, der die Flammen unkontrollierbar machte, ließ am Dienstag zwar nach, doch die Gefahr bleibt hoch – insbesondere in der Region Nea Makri, wo die Flammen bereits in Erythros erste Häuser erreichten. In einer verbrannten Halle in Patima Vrilission wurde die verkohlte Leiche einer Frau gefunden.