50.000 Blitze – und es kommen noch mehr!

Eine Tonart, in der es am Dienstagnachmittag und am Abend weiterging. Und die Hitze hält bis zum Wochenende an. Im Osten könnte sich sogar ein Jahres-Hitzerekord ausgehen. Den hält bisher die Wiener City, wo am 30. Juni 36,4 Grad gemessen wurden. Vom Marchfeld bis zum Seewinkel, so Meteorologe Michele Salmi zur „Krone“, könnte heiße Luft vom Balkan die Thermometer zu einem neuen Rekord treiben. Während es in Bregenz (29 Grad) „kühl“ bleibt, erwartet man in Wien wieder zumindest 35 Grad.