Himmel über Österreich färbte sich plötzlich rot

Keine großen Gewitter, trotzdem lösten Blitze Brände aus

Derartiges komme selten vor, sagt Meteorologe im Gespräch mit der „Krone“: „Es muss halt alles ein bisschen zusammenpassen mit der Bewölkung.“ Ganz generell sei die vergangene Nacht eher ruhig verlaufen. „Niederschlagsmäßig war es nicht wirklich tragisch in Oberösterreich. Im Salzburger Pongau und Pinzgau gab es massive Gewitter, auch mit Hagel. Ansonsten waren es in Oberösterreich nur Gewitterreste, die durchzogen sind. Im Salzkammergut hat es ganz leicht geregnet. Mehr los war in der ersten Nachthälfte im Innviertel“, sagt Ortner. In Fraham und im Mühlviertel in Oberösterreich lösten Blitzeinschläge allerdings zwei Brände aus.