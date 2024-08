Enkeltochter missbraucht: 70-Jähriger verurteilt

Die Vorwürfe räumte der unbescholtene 70-Jährige teilweise ein, ruderte dann aber immer wieder zurück und schwächte seine Angaben ab. So gab er zu, die Kinder teilweise geschlagen zu haben, betonte aber, dass er kein Gewalttäter sei. Die Kinder waren bei ihm in Kärnten aufgewachsen, die Kindsmutter – also die Tochter des Angeklagten – hätte sich währenddessen um ihre Karriere gekümmert.