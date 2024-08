Gestohlene Juwelen wieder zurück im Grünen Gewölbe

Die vor fast fünf Jahren aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden gestohlenen und später zurückgekehrten Juwelen sind wieder in Sachsens Schatzkammermuseum. Sie werden noch unrestauriert in dem Zustand, in dem sie die Diebe Ende 2022 zurückgaben – gezeigt. Sie sind noch Beweisstücke im laufenden Verfahren.