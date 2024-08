Das Sensenwerk hütet eine „linkische“ Rarität

Noch bis in die 1970er-Jahre hinein gab es in der Steiermark quasi keine Linkshänder. „Schon in der Schule wurden Kinder dazu angehalten, nur die gute, also rechte, Hand zu verwenden“, weiß Hannes Köck vom Museum Sensenwerk in Deutschfeistritz. Das Linkshändertum galt als Makel, den es mit allen Mitteln auszubügeln galt – auch in der Arbeitswelt. Umso besonderer ist die Sense, die in Deutschfeistritz in den 1960ern produziert wurde: Eine Linkshänder-Sense nämlich – aktuell zu sehen in der Schau „Wer bist du: Steiermark?“ im Volkskundemuseum Graz.