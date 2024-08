Spektakuläres Tennis-Event in Bad Waltersdorf!

Österreichs Herren-Nationalmannschaft hatte am im Februar 2024 mit einem 4:0-Pflichtsieg in Irland die angepeilte Rückkehr in die Weltgruppe I geschafft. Dort geht es fürs Team von ÖTV-Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer in Bad Waltersdorf um einen Platz in der Qualifikationsrunde für die lukrativen Davis-Cup-Finals 2025.