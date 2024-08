Gewitter verursachte 240 Feuerwehreinsätze

Blitz schlug in Bauernhof ein

Feuerwehrleute pumpten überflutete Keller aus, entfernten umgestürzte Bäume, beseitigten Muren und lösten Verklausungen in Bächen. Die Aufräumarbeiten waren Dienstagfrüh noch im Gange oder werden im Laufe des Tags fortgesetzt. Im Pongau musste die Großarler Landesstraße gesperrt werden, sie war am Morgen aber einspurig wieder passierbar. Die Landesstraßenverwaltung informiert, dass aufgrund von Vermurungen bis auf weiteres die B163, die Wagrainer Straße, zwischen St. Johann im Pongau und Wagrain komplett gesperrt ist. Ausweichen ist nur großräumig über die A10, die Tauernautobahn, möglich. Auf der Wagrainer Straße wurden am Abend drei Autos durch Muren eingeschlossen und konnten nicht weiterfahren. Die Feuerwehr konnte alle Insassen mit einem Radlader in Sicherheit bringen.