Unterhaus-Klub als Probegalopp für die Klub-WM

Nach dem letzten Bundesliga-Spiel gegen Rapid am Samstag geht es für die Kicker in den Urlaub. Einige müssen dann aber noch einmal zum Nationalteam einrücken. Offizieller Trainingsstart bei den Bullen ist am 9. Juni. Das erste Spiel bei der Klub-WM bestreiten Mads Bidstrup und Co. am 18. Juni in Cincinnati gegen den mexikanischen Verein Pachuca.