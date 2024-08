Die besten Salzburger Ausflugsziele bei Hitze

Heiß, heißer, Salzburg! Auch in den kommenden Tagen klettern die Temperaturen vielerorts auf mehr als 30 Grad Celsius. Wasserratten suchen in den Seen und Freibädern nach Abkühlung. Doch auch wer keine Lust auf einen Sprung ins manchmal gar nicht mehr so kühle Nass hat, muss nicht schwitzen. Die „Krone“ hat die besten Ausflugstipps, um der Hitzewelle zu entkommen.