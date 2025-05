Baukrise beflügelt Betonriesen Leube zu Expansion

Der Zementhersteller Leube mit Sitz in Hallein hat mitten in der Krise der Bauwirtschaft ein Werk in Slowenien gekauft. Heute, Mittwoch, findet der Spatenstich für einen neuen, nachhaltigen Ofen in Golling statt. Damit will man einerseits weniger CO₂ ausstoßen, sichert aber damit auch den Standort in Salzburg ab...